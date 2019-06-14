toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мане зустріли коридором пошани у збірній Сенегалу

14 червня 22:37 221 Читать на русском
Мане зустріли коридором пошани у збірній Сенегалу
Садьйо Мане / ФК Ліверпуль

Футболісти та тренери збірної Сенегалу зустріли переможця Ліги чемпіонів Садьйо Мане коридором пошани та оплесками.

Садьйо Мане отримав теплий прийом від гравців та тренерів збірної Сенегалу після перемоги в Лізі чемпіонів з Ліверпулем.

"Я сказав "ні" Москві", – Мане пригадав, як відмовився від пропозиції російського клубу

Представники національної команди влаштували коридор пошани своєму лідеру та аплодували, коли той його проходив.

26 червня збірна Сенегалу зіграє свій перший матч на Кубку африканських націй. Суперником буде Танзанія.

Клопп з пивом, море фанатів та Кубок чемпіонів – Ліверпуль провів парад на честь перемоги в ЛЧ

blog_ava
Валенсія оголосив назву свого нового клубу
14 червня
2317
Теги
Світ Сенегал Сенегал Відеоновини Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
33
хв
Україна U-20
19:00
Південна Корея U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук