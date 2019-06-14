Мане зустріли коридором пошани у збірній Сенегалу

Футболісти та тренери збірної Сенегалу зустріли переможця Ліги чемпіонів Садьйо Мане коридором пошани та оплесками.

Садьйо Мане отримав теплий прийом від гравців та тренерів збірної Сенегалу після перемоги в Лізі чемпіонів з Ліверпулем.

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Представники національної команди влаштували коридор пошани своєму лідеру та аплодували, коли той його проходив.

26 червня збірна Сенегалу зіграє свій перший матч на Кубку африканських націй. Суперником буде Танзанія.

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