29-летний сенегалец с капитанской повязкой привел свою сборную к первому триумфу на Кубке африканских наций, получил небольшой отпуск и уже вернулся в Англию. Клопп подтвердил, что у Мане есть шансы сыграть с Бернли, информирует официальный сайт клуба .

Мане готов покинуть Ливерпуль ради Реала или Барселоны, – Goal

"Все же мы должны это выяснить. Садьо приехал ныне утром на тренировку. Допускаю, что он проведет полное занятие, а мы потом примем решение по нему, учитывая его самочувствие. Возможно, он до сих пор на эмоциях, но надо увидеть, насколько напряженными физически были последние дни для него", – заявил Клопп.

Также на предматчевой пресс-конференции Юрген рассказал , что Джордан Хендерсон отправится на встречу вместе с командой. Поединок 25-го тура АПЛ против "бордовых" состоится в воскресенье, 13 февраля.