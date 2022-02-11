Мане вернулся в Ливерпуль после триумфа на Кубке Африки, но у Клоппа есть вопросы
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп оценил возвращение вингера Садьо Мане в лагерь команды.
29-летний сенегалец с капитанской повязкой привел свою сборную к первому триумфу на Кубке африканских наций, получил небольшой отпуск и уже вернулся в Англию. Клопп подтвердил, что у Мане есть шансы сыграть с Бернли, информирует официальный сайт клуба.
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"Все же мы должны это выяснить. Садьо приехал ныне утром на тренировку. Допускаю, что он проведет полное занятие, а мы потом примем решение по нему, учитывая его самочувствие. Возможно, он до сих пор на эмоциях, но надо увидеть, насколько напряженными физически были последние дни для него", – заявил Клопп.
Также на предматчевой пресс-конференции Юрген рассказал, что Джордан Хендерсон отправится на встречу вместе с командой. Поединок 25-го тура АПЛ против "бордовых" состоится в воскресенье, 13 февраля.
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