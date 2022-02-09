Садио Мане летом откликнется на предложение Реала или Барселоны, сообщает Goal.com. Сенегалец сказал своим агентам, что уйдет из Ливерпуля, если получит вариант в одном из испанских грандов.

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Мане стремится вписать себя в историю одним из лучших африканских футболистов. Для этого Садио хочет добавить к золотым медалям АПЛ и победы в Лиге чемпионов триумф в Примере.

Контракт форварда с Ливерпулем истекает в следующем году, поэтому английский клуб должен быть уступчивым, чтобы не потерять свой актив бесплатно. К тому же мерсисайдцы уже подыскали замену Мане в лице Луиса Диаса.

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