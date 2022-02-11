29-річний сенегалець з капітанською пов'язкою привів свою збірну до першого тріумфу на Кубку африканських націй, отримав невеликий відпуск і вже повернувся в Англію. Клопп підтвердив, що Мане має шанси зіграти з Бернлі, інформує офіційний сайт клубу.

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"Все ж ми повинні це вияснити. Садьйо приїхав нині зранку на тренування. Припускаю, що він проведе повне заняття, а ми потім ухвалимо рішення щодо нього, зважаючи на його самопочуття. Можливо, він досі на емоціях, але треба побачити, наскільки напруженими фізично були останні дні для нього", – заявив Клопп.

Також на передматчевій прес-конференції Юрген розповів, що Джордан Хендерсон вирушить на зустріч разом з командою. Поєдинок 25-го туру АПЛ проти "бордових" відбудеться у неділю, 13 лютого.

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