Нападающий Баварии и сборной Сенегала начал восстановление от травмы, помешавшей ему поехать на чемпионат мира в Катар.

Операция 30-летнего Садио Мане прошла 17 ноября вечером в австрийском городе Инсбрук. Хирургическое вмешательство провели профессор Кристиан Финк и доктор Энди Уильямс из Лондона.

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Во время операции сухожилие прикрепили к правой малоберцовой кости. Из-за этой травмы, полученной в матче против Вердера, Мане пропустит ЧМ-2022. В ближайшие дни игрок начнет реабилитацию в Мюнхене, сообщает официальный сайт Баварии.

Накануне сборная Сенегала подтвердила, что потеряла своего лидера на Мундиаль в Катаре. За национальную команду Садио Мане сыграл 92 матча, забил 33 гола. В сезоне 2022/23, который является дебютным для него в Баварии, нападающий вышел на поле 23 раза, забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

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