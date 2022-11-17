Мане получил травму подколенного сухожилия в матче с Вердером неделю назад. В сборной Сенегала надеялись, что форвард Баварии успеет восстановиться хотя бы до третьей игры на турнире, и включил его в заявку. Теперь стало известно, что Садио вообще не сыграет на ЧМ-2022.

ЧМ-2022: травмированный Мане попал в заявку Сенегала на Мундиаль

"МРТ показала, что восстановление Мане проходит не так успешно, как мы ожидали", – сказал сегодня врач сборной Сенегала. 30-летнему форварду пришлось даже согласиться на операцию. Как следствие, сроки возвращения Садио на поле непонятны.

Сенегал должен пройти турнир без своего лидера. Первый поединок на Мундиале африканская сборная сыграет 21 ноября против Нидерландов. Другими соперниками Сенегала в групповом турнире являются Катар (25 ноября) и Эквадор (29 ноября).

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