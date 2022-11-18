Нападник Баварії та збірної Сенегалу розпочав відновлення від травми, яка завадила йому поїхати на чемпіонат світу в Катар.

Операція 30-річного Садьйо Мане пройшла 17 листопада ввечері в австрійському місті Інсбрук. Хірургічне втручання провели професор Крістіан Фінк та доктор Енді Вільямс із Лондона.

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Під час операції сухожилля прикріпили до правої малогомілкової кістки. Через цю травму, отриману в матчі проти Вердера, Мане пропустить ЧС-2022. Найближчими днями гравець розпочне реабілітацію в Мюнхені, інформує офіційний сайт Баварії.

Напередодні збірна Сенегалу підтвердила, що втратила свого лідера на Мундіаль у Катарі. За національну команду Садьйо Мане зіграв 92 матчів, забив 33 голи. У сезоні 2022/23, який є дебютним для нього в Баварії, нападник вийшов на поле 23 рази, забив 11 голів та віддав 4 асисти.

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