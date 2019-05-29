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Мане признался, что ему льстит интерес Реала

20:22 39 Читати українською
Мане признался, что ему льстит интерес Реала
Садио Мане / Фото SportsJOE

Форвард Ливерпуля Садио Мане прокомментировал слухи о своем возможном трансфере в Реал накануне финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

 

"Интерес со стороны Реала? Слухи всегда были частью футбола, поэтому нам постоянно приходится сталкиваться с этим, но для меня сейчас самое важное – это Ливерпуль, я счастлив здесь. Всегда приятно, когда такой большой клуб как Реал интересуется тобой, но не стоит забывать о Ливерпуле.

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Мы смогли обыграть сильных соперников. Я готовлюсь к одной из наиболее значимых игр для клуба, а также болельщиков и игроков мерсисайдцев. Поэтому давайте сначала сосредоточимся на этом матче и выиграем его", – цитирует Мане Mirror.

Напомним, Ливерпуль поборется с Челси за главный клубный трофей Европы первого мая, начало поединка в 22:00.

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