Тоттенхэм – Ливерпуль: статистика противостояний финалистов Лиги чемпионов 2018/19

Тоттенхэм и Ливерпуль сыграют в финале Лиги чемпионов 2018/19. "Футбол 24" собрал статистику личных встреч финалистов самого престижного европейского клубного турнира.

Матч Тоттенхэм – Ливерпуль начнется 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль поборется за свой шестой Кубок чемпионов. Мерсисайдцы играли в финале 8 раз, 5 из которых выиграли. Последний триумф "красных" в ЛЧ датирован 2005-м годом – тот самый легендарный финал в Стамбуле. В прошлом году команда Клоппа вновь играла в решающем матче турнира, который проходил в Киеве, но уступила Реалу со счетом 1:3.

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Что касается Тоттенхэма, то лондонцы впервые в своей истории сыграют в финале самого престижного клубного турнира Европы – до сих пор рекордным достижением "шпор" был полуфинал в сезоне 1961/62.

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Обе команды запомнились яркими камбэками в полуфиналах – Ливерпуль после поражения 0:3 на Камп Ноу дома разбил Барселону со счетом 4:0. Что касается Тоттенхэма, то команда Почеттино уступила дома Аяксу 0:1, а на выезде "горела" 0:2. Впрочем, 3 гола Лукаса Моуры перевернули ход игры с ног на голову и в финал вышел именно Тоттенхэм.

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Тоттенхэм и Ливерпуль провели между собой 170 матчей в рамках всех турниров. Существенное преимущество у "красных" – 79 побед против 48 у лондонцев. Еще 43 поединка завершились вничью. Разница мячей – 266:195 в пользу Ливерпуля, информирует официальный сайт УЕФА.

А вот в еврокубках команды выясняли отношения только однажды – в полуфинале Кубка УЕФА 1972/73. Тогда Ливерпуль выиграл дома 1:0, а на выезде уступил 1:2. Интересно, что именно мерсисайдцы в итоге и стали победителем турнира.

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Также однажды соперники выясняли сильнейшего в финале – правда, это был решающий поединок Кубка английской лиги-1982. Волевую победу одержал Ливерпуль – 3:1.

В сезоне 2018/19 Тоттенхэм и Ливерпуль дважды встречались в рамках АПЛ. Оба матча завершились победой команды Юргена Клоппа с одинаковым счетом 2:1.

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Самая результативная игра финалистов ЛЧ 2018/19 завершилась со счетом 7:2 – такой результат был зафиксирован сразу дважды. Ливерпуль победил в 1914 году, а "шпоры" – в 1963-м. Самая крупная победа "красных" (7:0) была зафиксирована в 1978 году. Для Тоттенхэма в противостояниях с Ливерпулем наиболее убедительной стала уже упоминавшаяся виктория 7:2.

Напомним, на пути к финалу ЛЧ 2018/19 Ливерпуль в плей-офф прошел Баварию, Порту и Барселону, а Тоттенхэм одолел Боруссию Д, Манчестер Сити и Аякс. В групповом турнире мерсисайдцы играли с Наполи, ПСЖ и Црвеной Звездой, а лондонцы противостояли Барселоне, Интеру и ПСВ.

К слову, обе команды квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон через чемпионат Англии. Ливерпуль финишировал вторым, Тоттенхэм – четвертым.