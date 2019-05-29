Мане зізнався, що йому лестить інтерес Реала

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане прокоментував чутки про свій можливий трансфер в Реал напередодні фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

"Інтерес з боку Реала? Чутки завжди були частиною футболу, тому нам постійно доводиться стикатися з цим, але для мене зараз найважливіше – це Ліверпуль, я щасливий тут. Завжди приємно, коли такий великий клуб як Реал цікавиться тобою, але не варто забувати про Ліверпуль.

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Ми змогли обіграти сильних суперників. Я готуюся до однієї з найбільш значущих ігор для клубу, а також вболівальників та гравців мерсисайдців. Тому давайте спочатку зосередимося на цьому матчі і виграємо його", – цитує Мане Mirror.

Нагадаємо, Ліверпуль побореться з Челсі за головний клубний трофей Європи першого травня, початок двобою о 22:00.

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