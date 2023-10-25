Азиатская Лига чемпионов, групповой этап, 3-й тур

Аль-Наср – Аль-Духайль – 4:3

Голы: Талиска, 25, Мане, 56, Роналду, 61, 81 – Мохаммад, 63, Али, 67, Олунга, 85

Аль-Наср в сумасшедшем матче перестрелял Аль-Духаиль. Вывел вперед Роналду и Ко Талиска, а гениальную передачу пяткой на бразильца отдал Криштиану. Португалец еще и мог классно ассистировать Мане, перебросив защиту, но Садьо попал в штангу.

Роналду принёс Аль-Насру победу в матче с семью голами – Мане и Коутиньо записали имена в протокол

После перерыва Мане удвоил преимущество, замкнув подачу с правого фланга. А на 61 минуте Роналду забил первый свой шедевр, метров с 30 попав в дальнюю девятку с левой ноги. Мохаммад довольно быстро размочил счет для Аль-Духайля, а через 4 минуты Коутиньо курьезно ассистировал Али.

На этом команды не остановились. Роналду первым касанием пробил с лету после передачи Аль-Ганама в штрафную – 4:2. Олунга снова сократил отставание, но этого было недостаточно.