Азиатская ЛЧ

Аль-Наср – Аль-Духаиль – 4:3

Голы: Талиска, 25, Мане, 56, Роналду, 61, 81 – Мохаммад, 63, Али, 67, Олунга, 85

Катарский Аль-Духаиль Кристофа Гальтье дал серьёзный бой саудовскому Аль-Насру, но уступил – исход встречи решил главная звезда саудовцев Криштиану Роналду. Звёздный португалец записал на свой счёт дубль и голевую передачу. КР7 оформил в первом тайме ассист на Талиску, а уже после перерыва дважды сам поразил ворота Салаха Закарии.

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При счёте 3:0 Аль-Духаиль оживился и отквитал два мяча, но на 81-й минуте Роналду увеличил преимущество в счёте своей команды. Ещё один мяч в составе Аль-Насра забил Садио Мане. В составе Аль-Духаиля голевой передачей на 67-й минуте отличился Филиппе Коутиньо.

По итогам 3 туров Аль-Наср возглавляет квартет Е, опережая Персеполис на 3 очка.