Саудовский Аль-Наср, в составе которого выступает португалец Криштиану Роналду, ищет варианты усиления команды игроками, сделавшими себе имя в Европе. Азиаты намерены подписать Садио Мане, ныне играющего за мюнхенскую Баварию.

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Как сообщает издание Ariyadhiah, немцы разрешили Аль-Насру вести переговоры с представителями Мане – генеральный директор саудитов уже встречался с агентами футболиста, где стороны обсудили финансовые условия.

Сообщается, что Бавария хочет получить за сенегальца около 30 миллионов евро. Дебютный сезон Мане за мюнхенцев оказался разочарованием – 12+6 в 38 матчах. Недавно сообщалось, что бывший лидер Ливерпуля гарантированно покинет мюнхенский клуб уже в текущее окно.

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