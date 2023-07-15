Саудівський Аль-Наср, в складі якого виступає португалець Кріштіану Роналду, шукає варіанти підсилення команди гравцями, які зробили собі ім'я в Європі. Азійці мають намір підписати Садьйо Мане, який нині грає за мюнхенську Баварію.

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Як повідомляє видання Ariyadhiah, німці дозволили Аль-Насру вести переговори з представниками Мане – генеральний директор саудитів вже зустрічався з агентами футболіста, де сторони обговорили фінансові умови.

Повідомляється, що Баварія хоче отримати за сенегальця близько 30 мільйонів євро. Дебютний сезон Мане за мюнхенців виявився розчаруванням – 12+6 у 38 матчах. Нещодавно повідомлялося, що колишній лідер Ліверпуля гарантовано покине мюнхенський клуб вже у поточне вікно.

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