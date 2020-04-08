Мане: Я пойму, если Ливерпуль не станет чемпионом

Нападающий Ливерпуля Садио Мане готов к тому, что команда может потерять титул АПЛ из-за коронавируса.

"Сейчас у меня нет ощущения, что я чемпион. Я люблю свою работу и люблю футбол, я хочу побеждать на поле. Я хочу выигрывать матчи и получить трофей – вот моя цель.

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Но в этой ситуации, что бы ни случилось, я пойму. Это тяжелая ситуация для Ливерпуля, но для многих миллионов людей во всем мире все гораздо сложнее. Некоторые люди потеряли членов семьи, и это значительно хуже. Но это моя мечта, и я хочу победить в этом году. Если же этого не произойдет, то я приму, это часть жизни. Надеюсь, тогда мы победим в следующем году", – приводит слова Мане TalkSPORT.

Напомним, Ливерпулю не хватило всего двух побед, чтобы оформить свой первый титул чемпиона АПЛ перед паузой.

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