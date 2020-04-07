Чеферин однозначно оценил шансы Ливерпуля на чемпионство – фанаты "красных" могут быть разочарованы

Президент УЕФА Александер Чеферин дал свой прогноз относительно решения вопроса чемпионства в АПЛ.

"Я не вижу вероятности того, что Ливерпуль может остаться без титула. Если чемпионат возобновится, они почти наверняка выиграют его – теоретически Ливерпуль еще не добыл необходимого количества очков, но практически он очень близок.

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Однако, если продолжить не удастся, необходимо каким-то образом объявить результаты и найти ключ для определения чемпионов. И, конечно же, я не вижу сценария, при котором Ливерпуль не окажется среди них. Я понимаю, что фанаты будут разочарованы, если это произойдет на пустом стадионе или за офисным столом, но я верю, что они так или иначе выигрывают титул", – цитирует Чеферина Sky Sports со ссылкой на интервью Ekipa.

К слову, на вынужденную паузу Ливерпуль пошел с преимуществом в 25 очков над Манчестер Сити. Подопечные Гвардиолы имеют матч в запасе.

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