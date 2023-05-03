Мане потрапив у ізоляцію після бійки з Сане – з ним спілкується лише один гравець Баварії
Із Садьйо Мане в Баварії спілкується тільки його партнер по збірній Сенегалу.
Мане "ізольований" у роздягальні Баварії відтоді, як розбив губу своєму партнеру по команді Лерою Сане. Про це інформує Bild. Повідомляється, що з форвардом спілкується тільки його партнер по збірній Сенегалу Буна Сарр.
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Згідно з джерелом, футболісти Баварії були розчаровані не тільки людськими якостями Мане, але і його технікою на футбольному полі.
Баварія шукає покупця на Садьйо, який перейшов до мюнхенського клубу минулого літа з Ліверпуля за 32+9 мільйони євро.
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