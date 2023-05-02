Недавно рулевой мюнхенцев крушил тренировочную стойку, а теперь пошутил над Садио Мане.

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Тухель проходил мимо сенегальского вингера и внезапно просто стянул с него шорты. Шокированный Мане немедленно вернул амуницию на место. Дебютный сезон вингера складывается неважно, а тренер решил таким образом прибавить настроения.

Thomas Tuchel messing with Sadio Mane during Bayern training



(via @FCBayern) pic.twitter.com/5tB553cCG7 — ESPN FC (@ESPNFC) May 2, 2023

Напомним, Тухель возглавил Баварию месяц назад после резонансного увольнения Юлиана Нагельсманна. "Ротен" вылетели из ЛЧ, Кубка Германии, а в чемпионате опережают Борусию Д всего на очко.

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