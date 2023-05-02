Тухель раздел Мане на тренировке Баварии – видео очередной выходки тренера
Томас Тухель по-своему разряжает атомосферу рабочего процесса Баварии.
Недавно рулевой мюнхенцев крушил тренировочную стойку, а теперь пошутил над Садио Мане.
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Тухель проходил мимо сенегальского вингера и внезапно просто стянул с него шорты. Шокированный Мане немедленно вернул амуницию на место. Дебютный сезон вингера складывается неважно, а тренер решил таким образом прибавить настроения.
Напомним, Тухель возглавил Баварию месяц назад после резонансного увольнения Юлиана Нагельсманна. "Ротен" вылетели из ЛЧ, Кубка Германии, а в чемпионате опережают Борусию Д всего на очко.
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