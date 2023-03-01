Летом сенегальский игрок перебрался из Англии в Германию, что достаточно нетипично. Обычно футболисты наоборот переезжают в АПЛ, например, как Холланд или Санчо. Мане поделился своими впечатлениями относительно чемпионата.

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"Иногда Бундеслигу недооценивают. Я следил за чемпионатом из Англии, поэтому не удивился – мое мнение только подтвердилось. Уверен, что вскоре мы увидим еще больше звезд английской Премьер-лиги в Бундеслиге. Лига здесь очень плотная, сбалансированная. Посмотрите, какая конкуренция в верхней части турнирной таблицы. И атмосфера на стадионах замечательная. Почему кто-то должен сказать "нет" Бундеслиге? Это бы меня удивило.

Когда мой переход в Баварии был предрешен, я встретил Роналду. Он поздравил меня и сказал: "Великолепный клуб, это отличный шаг для вас", – рассказал сенегалец в Bild.

В этом сезоне Садио Мане сыграл в 15 матчах Бундеслиги. Он забил шесть голов и сделал три результативных передачи. Напомним, что сенегалец летом перешел из Ливерпуля в Баварию за 32 миллиона евро.

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