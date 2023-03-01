Влітку сенегальський гравець перебрався з Англії в Німеччину, що досить нетипово. Зазвичай футболісти навпаки переїжджають до АПЛ, наприклад, як Холанд чи Санчо. Мане поділився своїми враженнями щодо чемпіонату.

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"Іноді Бундеслігу недооцінюють. Я стежив за чемпіонатом з Англії, тому не здивувався – моя думка тільки підтвердилася. Впевнений, що незабаром ми побачимо ще більше зірок англійскої Прем'єр-ліги в Бундеслізі. Ліга тут дуже щільна, збалансована. Подивіться, яка конкуренція у верхній частині турнірної таблиці. І атмосфера на стадіонах чудова. Чому хтось повинен сказати "ні" Бундеслізі? Це мене здивувало б.

Коли мій перехід в Баварії був вирішений, я зустрів Роналду. Він привітав мене і сказав: "Чудовий клуб, це чудовий крок для вас", – розповів сенегалець в Bild.

В цьому сезоні Садьйо Мане зіграв у 15 матчах Бундесліги. Він забив шість голів та зробив три результативні передачі. Нагадаємо, що сенегалець влітку перейшов із Ліверпуля до Баварії за 32 мільйони євро.

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