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Мандзюк: Шахтер во всем превосходит Динамо

06:30 89 Читати українською
Мандзюк: Шахтер во всем превосходит Динамо
Динамо – Шахтер / фото: Динамо

Бывший защитник Динамо Виталий Мандзюк рассказал о важности организации в современном футболе.

"У каждого тренера свой путь. Вот Зидан – непонятно, пойдут ли у него дела в Реале или нет. Один человек может 2-3 раза возвращаться в команду, и все три эпохи могут складываться по-разному.

Шахтер стал лидером Лиги Европы по важному показателю

О Михайличенко могу говорить только положительно, ведь он меня везде брал. Он получил опыт у Лобановского. Футбол не стоит на месте, совершенствуется. Не хочу никого обидеть, у каждого своя система, но, чтобы прогрессировать в современном футболе, нужно прогрессировать вместе с ним.

Почему Шахтер в последние годы несколько лучше выглядит? Во-первых, легионеры сильнее. Во-вторых, они учатся у каких-то специалистов, куда-то ездят. В целом, в организации и во всем они превосходят Динамо. Хотя я сам из Динамо, сам за Динамо", – сказал Мандзюк YouTube-каналу Бомбардир.

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