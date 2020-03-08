Мандзюк: Шахтар в усьому перевершує Динамо

Колишній захисник Динамо Віталій Мандзюк розповів про важливість організації у сучасному футболі.

"У кожного тренера свій шлях. Ось Зідан – незрозуміло, підуть у нього справи в Реалі чи ні. Одна людина може 2-3 рази повертатися в команду, і всі три епохи можуть складатися по-різному.

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Про Михайличенка можу говорити тільки позитивно, адже він мене всюди брав. Він отримав досвід у Лобановського. Футбол не стоїть на місці, вдосконалюється. Не хочу нікого образити, у кожного своя система, але, щоб прогресувати в сучасному футболі, потрібно прогресувати разом з ним.

Чому Шахтар в останні роки трохи краще виглядає? По-перше, легіонери сильніші. По-друге, вони навчаються у якихось фахівців, кудись їздять. В цілому, в організації і в усьому вони перевершують Динамо. Хоча я сам з Динамо, сам за Динамо", – сказав Мандзюк YouTube-каналу Бомбардир.

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