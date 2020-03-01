Шахтер стал лидером Лиги Европы по важному показателю

Авторитетный статистический ресурс включил Шахтер в пятерку лучших команд 1/16 финала Лиги Европы.

Шахтер занял пятое место среди всех команд Лиги Европы по индексу Instat, набрав 282 балла, сообщает Команда№1.

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Лидером по индексу Instat стал Манчестер Юнайтед, который набрал ненамногим больше Шахтера – 298 баллов. Кроме этого, "горняки" стали лидером турнира по проценту точных передач – их у "оранжево-черных" аж 88,3%. Интересно, что будущий соперник дончан Вольфсбург расположился сразу за украинским клубом в рейтинге индекса Instat. Значительно хуже у немцев с точностью пасов – 83,0% и шестнадцатая позиция.

Напомним, Шахтер прошел в следующую стадию Лиги Европы благодаря феерической ничьей в матче с Бенфикой (3:3). Следующим соперником "горняков" станет Вольфсбург. Первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "волков" Шахтер проведет на выезде 12 марта в 22:00. Ответный матч в Харькове – через неделю, 19 марта, в 19:55.

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