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Шахтер стал лидером Лиги Европы по важному показателю

06:00 84 Читати українською
Шахтер стал лидером Лиги Европы по важному показателю
Игроки Шахтера / фото: ФК Шахтер

Авторитетный статистический ресурс включил Шахтер в пятерку лучших команд 1/16 финала Лиги Европы.

10’ Пицци
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
 
Рубен Диаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрик 71’
10’ Пицци
12’ Рубен Диаш
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрик

Шахтер занял пятое место среди всех команд Лиги Европы по индексу Instat, набрав 282 балла, сообщает Команда№1.

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Лидером по индексу Instat стал Манчестер Юнайтед, который набрал ненамногим больше Шахтера – 298 баллов. Кроме этого, "горняки" стали лидером турнира по проценту точных передач – их у "оранжево-черных" аж 88,3%. Интересно, что будущий соперник дончан Вольфсбург расположился сразу за украинским клубом в рейтинге индекса Instat. Значительно хуже у немцев с точностью пасов – 83,0% и шестнадцатая позиция.

Напомним, Шахтер прошел в следующую стадию Лиги Европы благодаря феерической ничьей в матче с Бенфикой (3:3). Следующим соперником "горняков" станет Вольфсбург. Первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "волков" Шахтер проведет на выезде 12 марта в 22:00. Ответный матч в Харькове – через неделю, 19 марта, в 19:55.

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