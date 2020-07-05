Манджукіч розірвав контракт з катарським клубом і може підсилити новачка Серії А, яким керує Індзагі

Хорватський нападник Маріо Манджукіч повідомив, що його контракт з катарським Аль-Духайлем розірвано.

"Досяг угоди з керівництвом Аль-Духайля про розірвання мого договору за взаємною згодою. Ціную довіру і гостинність, з яким зіткнувся у Катарі, і бажаю всього найкращого клубу і команді в майбутньому", – написав Манджукіч на своїй сторінці в Інстаграмі.

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За інформацією ЗМІ, хорват має намір повернутися в Італію. У його послугах зацікавлені турецькі Фенербахче і Галатасарай, а також кілька клубів Серії А. Однак найімовірнішим варіантом для Манджукіча називають Беневенто, який під керівництвом Філіппо Індзагі виграв Серію В і наступний сезон розпочне в еліті.

До слова, Манджукіч лише взимку приєднався до Аль-Духайля на правах вільного агента, підписавши контракт до 2021 року. У семи матчах за катарський клуб Маріо забив один гол. У минулому він виступав за Баварію, Атлетіко і Ювентус.

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