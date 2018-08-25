Манчини: Жаль, что Роналду приехал в Серию А не 15 лет назад

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал переход Криштиану Роналду в Ювентус.

"Я увидел другую серию А, другой Роналду. Жаль, что он приехал в Италию только сейчас, а не 15 лет назад, прямо из Португалии. Серия А тогда давно бы стала ярче. Уверен, он сможет поднять уровень чемпионата Италии и на данном этапе", – цитирует Манчини Football Italia.

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Сегодня, 25 июня, Ювентус дома будет принимать Лацио в рамках 2 тура Серии А. Криштиану Роналду впервые сыграет в футболке туринцев на домашнем стадионе.

В 1 туре португальцу не удалось отличиться, но "Старая Синьора" на выезде переиграла Кьево со счетом 3:2.

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