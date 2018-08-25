toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЧЕРНОМОРЕЦ - ДИНАМО КИЕВ ЮВЕНТУС - ЛАЦИО НАПОЛИ - МИЛАН

Манчини: Жаль, что Роналду приехал в Серию А не 15 лет назад

16:50 7 Читати українською
Манчини: Жаль, что Роналду приехал в Серию А не 15 лет назад
Криштиану Роналду (справа) / ФК Ювентус

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал переход Криштиану Роналду в Ювентус.

"Я увидел другую серию А, другой Роналду. Жаль, что он приехал в Италию только сейчас, а не 15 лет назад, прямо из Португалии. Серия А тогда давно бы стала ярче. Уверен, он сможет поднять уровень чемпионата Италии и на данном этапе", – цитирует Манчини Football Italia.

Казираги: Не думаю, что Роналду забьет в Серии А 40 голов за сезон, как он это делал в Ла Лиге

Сегодня, 25 июня, Ювентус дома будет принимать Лацио в рамках 2 тура Серии А. Криштиану Роналду впервые сыграет в футболке туринцев на домашнем стадионе.

В 1 туре португальцу не удалось отличиться, но "Старая Синьора" на выезде переиграла Кьево со счетом 3:2.

Как Роналду уничтожал киевское Динамо, или F*ck off для легенды МЮ и еще 23 фото "старой школы"

Теги
Ювентус Ювентус Италия Роберто Манчини Роберто Манчини Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
мин
Вольфсбург
16:30
Шальке
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук