Манчіні: Шкода, що Роналду приїхав у Серію А не 15 років тому

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував перехід Кріштіану Роналду в Ювентус.

"Я побачив іншу Серію А, іншого Роналду. Шкода, що він приїхав до Італії тільки зараз, а не 15 років тому, прямо з Португалії. Серія А тоді давно б стала яскравішою. Упевнений, він зможе підняти рівень чемпіонату Італії і на даному етапі", – цитує Манчіні Football Italia.

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Сьогодні, 25 червня, Ювентус вдома прийматиме Лаціо в рамках 2 туру Серії А. Кріштіану Роналду вперше зіграє в футболці туринців на домашньому стадіоні.

У 1 турі португальцю не вдалось відзначитись, але "Стара Синьйора" на виїзді переграла К'єво з рахунком 3:2.

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