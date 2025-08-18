toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЧЕРНОМОРЕЦ - ДИНАМО КИЕВ ЮВЕНТУС - ЛАЦИО НАПОЛИ - МИЛАН

Как Роналду уничтожал киевское Динамо, или F*ck off для легенды МЮ и еще 23 фото "старой школы"

15:03 88 Читати українською
Как Роналду уничтожал киевское Динамо, или F*ck off для легенды МЮ и еще 23 фото "старой школы"
Тедди Шерингем, Дуайт Йорк, Оле-Гуннар Сульшер – знаменитая атака МЮ 90-х
Олег Бабий Олег Бабий

Мощная доза ностальгии от "Футбол 24".

1. Джанлуиджи Буффон – супермен Пармы 90-х.

Парма

2. Хавбек сборной Бразилии Дунга преследует Мустафу Хаджи, марокканского форварда, в матче ЧМ-1998, который "селесао" выиграли – 3:0.

дунга хаджи

3. В течение 1991-96 годов украинский хавбек Алексей Михайличенко провел за Рейнджерс 134 матча и забил 24 гола в чемпионате Шотландии.

михайличенко

4. Так снимали футбол в середине ХХ века. Оператор ВВС работает на финале Кубка чемпионов-1963 между Миланом и Бенфикой (2:1).

5. Знаменитые и надтитулованные сыновья Шотландии – Грэм Сунесс и Алекс Фергюсон в 1980-х.

сунесс фергюсон

6. Золотые времена Милана. Андрей Шевченко, Алессандро Неста и Каха Каладзе с только что добытым Кубком чемпионов.

шевченко каладзе неста

7. Камерунская легенда Роже Милла и голкипер Скуадры Адзурры Дино Дзофф – после матча на ЧМ-1982. Милла сыграет на ЧМ-1994, хотя уже здесь, на этом фото, выглядит пожилым.

мілла дзофф

8. Жоэль Батс – за работой. Главный голкипер сборной Франции 80-х на клубном уровне выступал в Сошо, Осере и ПСЖ.

батс

9. Луиш Фигу пытается проверить на прочность "орешки" Роналдо – новичка Барселоны (1997 год).

фігу роналдо

10. Пеле умел исцелять мяч от академичности и скуки.

пеле

11. Стильные Йохан Кройф и Ко бегут кросс. Аякс-1972.

аякс

12. Типичные тифози ленинградского Зенита. Стадион имени Кирова, 1958 год.

зеніт

13. Диего Марадона (Наполи) и Роберто Баджо (Ювентус). Кого из этих маэстро уважаете больше?

марадона баджо

14. Небольшое недоразумение между Алессандро Нестой и Тедди Шерингемом. Молодой защитник не имеет никакого уважения к ветеранистому герою финала ЛЧ-1999.

неста шерінгем

15. Диди, выдающийся хавбек сборной Бразилии, получает вознаграждение за победу на ЧМ-1958.

діді

16. Молодой и наглый Криштиану Роналду выкручивает хребты Несмачному и Юссуфу в матчах Лиги чемпионов между МЮ и Динамо. Киевляне в два приема проглотили от манкунианцев 8 голов, три из которых забил Рон (сезон 2007/08).

роналду

17. Джанпьеро Комби – легендарный голкипер Ювентуса и сборной Италии 1920-30-х, чемпион мира-1934.

комбі

18. Эрик Кантона только что забил один из своих 82 голов за МЮ.

кантона

19. Жители Удине встречают новичка своего клуба – Зико, хавбека сборной Бразилии (1983 год).

зіко

20. Владислав Ващук и Егор Титов с Кубком России-2003. Через выступления за московский Спартак болельщики киевского Динамо объявили украинскому защитнику анафему.

ващук

21. Нельсон Тапия и Иван Саморано – звезды сборной Чили 90-х.

22. Ретрофанаты белградского Партизана на выезде.

23. Уго Санчес – самый крутой бомбардир в истории мексиканского футбола.

санчес

24. Франц Беккенбауэр и Брайтнер – отцы на базе.

беккенбауер брайтнер

25. А здесь – без комментариев...

Страница автора в Facebook

Редкий кадр легенды киевского Динамо, ударный тандем Блохина и еще 23 фото "старой школы"

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Криштиану Роналду Криштиану Роналду Статьи Мир Тедди Шерингем Тедди Шерингем Каха Каладзе Олег Бабий Ретро Андрей Шевченко Андрей Шевченко Франц Беккенбауэр Алексей Михайличенко Диего Марадона Диего Марадона Пеле Эрик Кантона Алекс Фергюсон Владислав Ващук Владислав Ващук Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Алессандро Неста Алессандро Неста Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Аякс Аякс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
мин
Вольфсбург
16:30
Шальке
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук