Как Роналду уничтожал киевское Динамо, или F*ck off для легенды МЮ и еще 23 фото "старой школы"

Мощная доза ностальгии от "Футбол 24".

1. Джанлуиджи Буффон – супермен Пармы 90-х.

2. Хавбек сборной Бразилии Дунга преследует Мустафу Хаджи, марокканского форварда, в матче ЧМ-1998, который "селесао" выиграли – 3:0.

3. В течение 1991-96 годов украинский хавбек Алексей Михайличенко провел за Рейнджерс 134 матча и забил 24 гола в чемпионате Шотландии.

4. Так снимали футбол в середине ХХ века. Оператор ВВС работает на финале Кубка чемпионов-1963 между Миланом и Бенфикой (2:1).

5. Знаменитые и надтитулованные сыновья Шотландии – Грэм Сунесс и Алекс Фергюсон в 1980-х.

6. Золотые времена Милана. Андрей Шевченко, Алессандро Неста и Каха Каладзе с только что добытым Кубком чемпионов.

7. Камерунская легенда Роже Милла и голкипер Скуадры Адзурры Дино Дзофф – после матча на ЧМ-1982. Милла сыграет на ЧМ-1994, хотя уже здесь, на этом фото, выглядит пожилым.

8. Жоэль Батс – за работой. Главный голкипер сборной Франции 80-х на клубном уровне выступал в Сошо, Осере и ПСЖ.

9. Луиш Фигу пытается проверить на прочность "орешки" Роналдо – новичка Барселоны (1997 год).

10. Пеле умел исцелять мяч от академичности и скуки.

11. Стильные Йохан Кройф и Ко бегут кросс. Аякс-1972.

12. Типичные тифози ленинградского Зенита. Стадион имени Кирова, 1958 год.

13. Диего Марадона (Наполи) и Роберто Баджо (Ювентус). Кого из этих маэстро уважаете больше?

14. Небольшое недоразумение между Алессандро Нестой и Тедди Шерингемом. Молодой защитник не имеет никакого уважения к ветеранистому герою финала ЛЧ-1999.

15. Диди, выдающийся хавбек сборной Бразилии, получает вознаграждение за победу на ЧМ-1958.

16. Молодой и наглый Криштиану Роналду выкручивает хребты Несмачному и Юссуфу в матчах Лиги чемпионов между МЮ и Динамо. Киевляне в два приема проглотили от манкунианцев 8 голов, три из которых забил Рон (сезон 2007/08).

17. Джанпьеро Комби – легендарный голкипер Ювентуса и сборной Италии 1920-30-х, чемпион мира-1934.

18. Эрик Кантона только что забил один из своих 82 голов за МЮ.

19. Жители Удине встречают новичка своего клуба – Зико, хавбека сборной Бразилии (1983 год).

20. Владислав Ващук и Егор Титов с Кубком России-2003. Через выступления за московский Спартак болельщики киевского Динамо объявили украинскому защитнику анафему.

21. Нельсон Тапия и Иван Саморано – звезды сборной Чили 90-х.

22. Ретрофанаты белградского Партизана на выезде.

23. Уго Санчес – самый крутой бомбардир в истории мексиканского футбола.

24. Франц Беккенбауэр и Брайтнер – отцы на базе.

25. А здесь – без комментариев...

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