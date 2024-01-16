Кубок Азии, групповой раунд, 1 тур

Саудовская Аравия – Оман – 2:1

Голы: Гариб, 78, Албулайхи, 90+6 – Аль-Яхьяэи, 14 (пен)

Роберто Манчини бросил сборную Италии из-за нефтедолларов Саудовской Аравии. Дебют на Кубке Азии для именитого тренера чуть не завершился тотальным фиаско. До 78 минут его команда проигрывала Оману.

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Оман открыл счет в начале встречи благодаря пенальти. Мяч был на фланге, но Тамбакти опрометчиво забежал в собственную штрафную и наступил на ногу Аль-Гассани. Арбитр после просмотра VAR указал на 11 метров.

Саудовская Аравия весь второй тайм пыталась отыграться, однако качественных моментов почти не создавала. Лучший шанс имел Аль-Шехри – удар оказался неточным.

Манчини включился заменами и все же показал свое мастерство. Итальянец выпустил Гариба, который через три минуты сравнял счет. Партнер Роналду по Аль-Насру пошел на пятерых соперников и исполнил скрытый удар.

Аравия продолжала давить и вырвала победу в компенсированное время. Албулайхи забил после углового, но дальше был цирк. Ассистент судьи зафиксировал офсайд (которого там не было).

VAR долго проверял эпизод, после чего главный арбитр четкими жестами сообщил об офсайде и отмененном голе. Игра возобновилась, однако через несколько секунд рефери остановил ее и указал на центр поля, сигнализируя о голе.