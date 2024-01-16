Кубок Азии. Групповой этап, 1 тур

Таиланд – Кыргызстан – 2:0

Голы: Джайдед, 26, 49

Команды показали низкий уровень игры, а Таиланд лучше реализовал свои моменты. По голу в каждом тайме забил Супачай Джайдед.

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До перерыва форвард воспользовался ошибкой вратаря и сыграл на добивании, а после перерыва он лучше всех сориентировался в чужой штрафной, когда киргизскую оборону охватила паника.

Таиланд сделал заявку на выход из группы. В этом же квартете Саудовская Аравия и Оман, которые сыграют позже.