Таиланд обыграл Кыргызстан на Кубке Азии
18:36 - Читати українською
Тайцы были сильнее киргизов (2:0) в первом туре группового этапа континентального первенства.
Кубок Азии. Групповой этап, 1 тур
Таиланд – Кыргызстан – 2:0
Голы: Джайдед, 26, 49
Команды показали низкий уровень игры, а Таиланд лучше реализовал свои моменты. По голу в каждом тайме забил Супачай Джайдед.
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До перерыва форвард воспользовался ошибкой вратаря и сыграл на добивании, а после перерыва он лучше всех сориентировался в чужой штрафной, когда киргизскую оборону охватила паника.
Таиланд сделал заявку на выход из группы. В этом же квартете Саудовская Аравия и Оман, которые сыграют позже.
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