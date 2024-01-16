Кубок Азії, груповий раунд, 1 тур

Саудівська Аравія – Оман – 2:1

Голи: Гаріб, 78, Албулайхі, 90+6 – Аль-Ях'яеї, 14 (пен)

Роберто Манчіні покинув збірну Італії заради нафтодоларів Саудівської Аравії. Дебют на Кубку Азії для іменитого тренера ледь не завершився тотальним фіаско. До 78 хвилини його команда програвала Оману.

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Оман відкрив рахунок на початку зустрічі завдяки пенальті. М'яч був на фланзі, але Тамбакті необачно забіг у власний штрафний майданчик і наступив на ногу Аль-Гассані. Арбітр після перегляду VAR вказав на 11 метрів.

Саудівська Аравія весь другий тайм намагалася відігратися, однак якісних моментів майже не створювала. Найкращий шанс мав Аль-Шехрі – удар виявився неточним.

Манчіні увімкнувся замінами та все ж показав свою майстерність. Італієць випустив Гаріба, який через три хвилини зрівняв рахунок. Партнер Роналду по Аль-Насру пішов на п'ятьох суперників і виконав прихований удар.

Аравія продовжувала тиснути та вирвала перемогу в компенсований час. Албулайхі забив після кутового, але далі був цирк. Асистент судді зафіксував офсайд (якого там не було).

VAR довго перевіряв епізод, після чого головний арбітр чіткими жестами повідомив про офсайд і скасований гол. Гра відновилася, однак через кілька секунд рефері її зупинив і вказав на центр поля, сигналізуючи про гол.