Манчини шокировал своей формой на отдыхе в Сен-Тропе – известный таблоид сравнил алленаторе с культовым персонажем

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вместе с женой попал в объективы папарацци во время отпуска на Французской Ривьере.

Наставник "Скуадры Адзурры" поразил физической формой во время отдыха. Фотографии 55-летнего специалиста опубликовало издание The Sun.

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Британский таблоид сравнил Манчини с литературно-кинематографическим плейбоем Джеймсом Бондом. Тренер итальянской сборной выглядит намного моложе своего возраста. Очевидно, для него поддержание физической формы осталось в приоритете даже после завершения активных выступлений.

К слову, Роберто Манчини завершил игровую карьеру еще зимой 2001-м. В этом году отпуск тренера в Сен-Тропе стала возможен после переноса Евро-2020 на год из-за пандемии коронавируса.

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