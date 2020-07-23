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Манчіні шокував своєю формою на відпочинку в Сен-Тропе – відомий таблоїд порівняв алленаторе з культовим персонажем

12:27 - Читать на русском
Манчіні шокував своєю формою на відпочинку в Сен-Тропе – відомий таблоїд порівняв алленаторе з культовим персонажем
Роберто Манчіні / LaPresse

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні разом із дружиною потрапив в об'єктиви папараці під час відпустки на Французькій Рив'єрі.

Керманич "Скуадри Адзурри" вразив фізичною формою під час відпочинку. Світлини 55-річного фахівця опублікувало видання The Sun.

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Британський таблоїд порівняв Манчіні з літературно-кінематографічним плейбоєм Джеймсом Бондом. Тренер італійської збірної виглядає набагато молодшим за свій вік. Вочевидь, для нього підтримання фізичної форми залишилося в пріоритеті навіть після завершення активних виступів.

До слова, Роберто Манчіні завершив ігрову кар'єру ще взимку 2001-го. Цьогорічна відпустка тренера в Сен-Тропе стала можливою після перенесення Євро-2020 на рік через пандемію коронавірусу.

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Італія Італія Італія Роберто Роберто Манчіні
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