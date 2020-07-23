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Липпи получил должность от Итальянской федерации футбола

11:25 - Читати українською
Липпи получил должность от Итальянской федерации футбола
Марчелло Липпи / LaPresse

Легендарный экс-наставник туринского Ювентуса и национальной команды Италии Марчелло Липпи станет техническим директором сборных страны.

Опытный специалист перешел к работе функционером, сообщает Sky Sport Italia.

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Липпи получил должность технического директора сборных, позволяющею ему управлять процессом на всех уровнях – от юношеских и женских команд до национальной сборной. Этот опыт должен стать для 72-летнего экс-тренера "Скуадры Адзурры" трамплином к следующему вызову. Эксперты ожидают его перехода на должность руководителя Ассоциации итальянских тренеров.

Напомним, что именно Марчелло Липпи привел сборную Италии к триумфу на ЧМ-2006. Последним его местом работы была китайская сборная, которую итальянец возглавлял в 2016-2019 гг.

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Италия Италия Италия Марчелло Марчелло Липпи
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