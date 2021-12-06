Международная федерация футбольной истории и статистики подвела итоги работы наставников национальных команд в 2021 году.

Роберто Манчини признан лучшим тренером сборной по итогам текущего года по версии IFFHS, сообщает официальный сайт организации.

Наставник сборной Украины стал лучшим тренером женского клубного футбола в 2021 году

57-летний специалист удостоился такой чести за победу сборной Италии на Евро-2020. Итальянец набрал 225 баллов. Вторым стал тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, которому удалось выиграть Кубок Америки (30 очков). Змыкает тройку наставник сборной Франции Дидье Дешам (25).

В топ-5 также вошли Джамель Бельмади (Алжир) и Тите (Бразилия), получившие по 15 очков.

Малиновский сменил лидера Серии А, Рангник дебютировал с победы в МЮ, провалы Шевченко и Хави – итоги евроуикенда