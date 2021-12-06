Міжнародна федерація футбольної історії та статистики підбила підсумки роботи наставників національних команд у 2021 році.

Роберто Манчіні визнаний найкращим тренером національної збірної за підсумками поточного року за версією IFFHS, повідомляє офіційний сайт організації.

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57-річний фахівець удостоївся такої честі за перемогу збірної Італії на Євро-2020. Італієць набрав 225 балів. Другим став тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні, якому вдалось виграти Кубок Америки (30 очок). Замкнув трійку керманич збірної Франції Дідьє Дешам (25).

До топ-5 також увійшли Джамель Бельмаді (Алжир) та Тіте (Бразилія), які здобули по 15 очок.

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