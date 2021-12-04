Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги работы тренеров женских команд в 2021 году.

Главный тренер сборной Украины Луис Кортес был признан лучшим тренером женского клубного футбола 2021 года, сообщает IFFHS.

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Он набрал 185 очков и на 130 пунктов опередил Соню Бомпастор из французского Лиона. Третью строчку заняла тренер Челси Эмма Хейз с 35 баллами. В топ-5 также вошли Йенс Шойер из Баварии (10) и Артур Элиас из Коринтианса (5).

Напомним, Кортес возглавлял женскую команду Барселоны, с которой в 2021-м выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании. Как следствие, он получил награду "Лучший тренер" в Испании.

В настоящее время 35-летний специалист работает с женской сборной Украины. Старт сотрудничества оказался не совсем удачным: сначала наши футболистки в отборочном цикле чемпионата мира сыграли вничью с шотландками (1:1), а затем уступили венгеркам (2:4).

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