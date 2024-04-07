Манчестер Сити явно не улучшил свою репутацию в глазах украинских фанатов.

"Горожане" в матче АПЛ одолели Кристал Пэлас со счетом 4:2. СММ манкунианцев решил добавить в TikTok "остроумное" видео, как Хосеп Гвардиола посылает воздушные поцелуи Кевину де Брюйне (оформил 2+1).

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Выбор музыкального сопровождения оказался очень неудачным. Работник Сити наложил на видео пошлый "хит" российской певицы Кати Лель с названием "Мой мармеладный". В комментарии под публикацией ожидаемо пришли возмущенные украинские болельщики.

Заметим, что эта песня не впервые фигурирует рядом с именитыми европейскими командами. Ранее похожим образом зашкварились Ювентус, Реал Сосьедад и сборная Бельгии.

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