Манчестер Сіті явно не покращив свою репутацію в очах українських фанатів.

"Містяни" у матчі АПЛ здолали Крістал Пелас з рахунком 4:2. СММ манкуніанців вирішив додати у TikTok "дотепне" відео, як Хосеп Гвардіола надсилає повітряні поцілунки Кевіну де Брюйне (оформив 2+1).

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Вибір музичного супроводу виявився дуже невдалим. Працівник Сіті наклав на відео вульгарний "хіт" російської співачки Каті Лель з назвою "Мой мармеладный". У коментарі під публікацією очікувано завітали обурені українські вболівальники.

Зауважимо, що ця пісня не вперше фігурує поряд з іменитими європейськими командами. Раніше схожим чином зашкварились Ювентус, Реал Сосьєдад та збірна Бельгії.

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