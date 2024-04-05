Страна-террорист готовится принимать турнир развития под эгидой Европейского футбольного союза. Об этом гордо сообщила пресс-служба болотного РФС.

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Это должно быть соревнование четырех сборных U-16, которое будет принимать Волгоград с 23 по 29 апреля. Уже известен список стран, которые не брезгуют связями с оккупантами. Это Сербия, Казахстан и Гана.

Напомним, сразу после начала полномасштабного вторжения российские клубы, сборные, судьи были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. Впрочем, иногда организации все же допускают "сбои", существенно пятная свою репутацию.

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