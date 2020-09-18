"Горожане" обратили внимание на защитника Севильи Жюля Кунде, информирует Telegraph. Андалусийцы только прошлым летом приобрели игрока у Бордо за 25 млн евро. Кунде сразу пробился в основу (2 гола и 1 ассист в 40 матчах) и выиграл с командой Лигу Европы.

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Клаусула француза в контракте с Севильей составляет немалые 75 млн евро, однако Манчестер Сити не готов заплатить такие деньги. "Горожане" предлагают Николаса Отаменди, чтобы несколько уменьшить финансовые аппетиты испанского клуба.

Добавим, что Манчестер Сити уже успел приобрести одного центрбека в межсезонье – Борнмут получил 41 млн фунтов за Натана Аке.

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