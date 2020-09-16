"Летом представители Гризманна общались с Манчестер Сити, чтобы узнать, интересен ли форвард клубу.

Гризманн признался, что имел одинаковые проблемы с Месси и Мбаппе

В Сити игроком не заинтересовались. Антуан хотел уйти до того, как Месси отправил Барселоне письмо с просьбой о расторжении контракта", – написал в Twitter журналист Жерар Ромеро.

Напомним, 29-летний француз перешел в "блаугранас" только летом 2019-го, перейдя из Атлетико за 120 млн евро. В прошлом сезоне Ла Лиги Гризманн провел 35 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 5-ю ассистами.

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