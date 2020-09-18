"Містяни" звернули увагу на захисника Севільї Жюля Кунде, інформує Telegraph. Андалусійці лише минулого літа придбали гравця у Бордо за 25 млн євро. Кунде відразу пробився до основи (2 голи та 1 асист у 40 матчах) та виграв з командою Лігу Європи.

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Клаусула француза у контракті із Севільєю складає чималі 75 млн євро, однак Манчестер Сіті не готовий заплатити такі гроші. "Містяни" пропонують Ніколаса Отаменді, щоб дещо зменшити фінансові апетити іспанського клубу.

Додамо, що Манчестер Сіті вже встиг придбати одного центрбека у міжсезоння – Борнмут отримав 41 млн фунтів за Натана Аке.

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