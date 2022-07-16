Трансфер Александра Зинченко в Арсенал приобретает все более четкие очертания.

Лондонцы уже имеют устную договоренность с Манчестер Сити по трансферу, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Чемпионов Англии устроила компенсация в размере 30 млн фунтов. Теперь остается вопрос личного контракта. Арсенал ведет активные переговоры с представителями Зинченко по зарплате и срокам соглашения.

Напомним, Зинченко перешел в Ман Сити летом 2016, но первый сезон отыграл в аренде за ПСВ. В составе "горожан" 25-летний украинец провел 127 матчей – 2 гола, 12 ассистов, 11 выигранных трофеев.

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