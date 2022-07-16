Останніми днями українського універсала активно сватають в Арсенал. Лондонський клуб вже нібито домовився з "містянами" щодо ціни, тож тепер залишилось узгодити деталі контракту з Олександром.

Ман Сіті та Арсенал узгодили ціну Зінченка – залишаються питання з терміном контракту і зарплатнею українця

Та попри можливий перехід, Хосеп Гвардіола взяв Зінченка у турне по США. Окрім українця, в списку опинились ще 25 гравців, серед яких і літні новачки – воротар Штефан Ортега Морено, хавбек Калвін Філліпс та нападник Ерлінг Холанд.

У турне "містяни" мають заплановані два поєдинки – проти Амеріки та Баварії. Далі у підопічних Гвардіоли матч за Суперкубок Англії проти Ліверпуля.

Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця