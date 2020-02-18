"Манчестер Сити выиграет все суды по дисквалификации в ЛЧ": Невилл не верит в силы УЕФА против "горожан"

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невилл убежден, что Манчестер Сити избежит серьезного наказания за нарушение ФФП.

"Думаю, что Сити победит финансовый фэйр-плей. Я не уверен, что УЕФА сделает все правильно.

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Думаю, что все это будет отменено. У меня нет никакого доверия к УЕФА – это безнадежная организация, которая делает простые ошибки со своими дисциплинарными санкциями. Манчестер Сити выиграет все суды. Все застрянет в бумажной рутине, и в конце концов они победят", – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал Манчестер Сити из еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения финансового фэйр-плей "горожанами" в 2012-2016 годах. Сети обвиняют в завышении сумм от спонсорских контрактов, чтобы скрыть реальные убытки клуба.

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