"Манчестер Сіті виграє всі суди щодо дискваліфікації в ЛЧ": Невілл не вірить у сили УЄФА проти "містян"

Колишній захисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Гарі Невілл переконаний, що Манчестер Сіті уникне серйозного покарання за порушення ФФП.

"Думаю, що Сіті переможе фінансовий фейр-плей. Я не впевнений, що УЄФА зробить все правильно.

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Гадаю, що все це буде скасовано. У мене немає ніякої довіри до УЄФА – це безнадійна організація, яка припускається простих помилок зі своїми дисциплінарними санкціями. Манчестер Сіті виграє всі суди. Все застрягне в паперовій рутині, і зрештою вони переможуть", – цитує Невілла Sky Sports.

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував Манчестер Сіті з єврокубків на два наступні сезони через порушення фінансового фейр-плей "містянами" у 2012-2016 роках. Сіті звинувачують у завищені сум від спонсорських контрактів, щоб приховати реальні збитки клубу.

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