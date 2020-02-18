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"Манчестер Сіті виграє всі суди щодо дискваліфікації в ЛЧ": Невілл не вірить у сили УЄФА проти "містян"

12:50 1162 Читать на русском
"Манчестер Сіті виграє всі суди щодо дискваліфікації в ЛЧ": Невілл не вірить у сили УЄФА проти "містян"
Гарі Невілл / Фото з відкритих джерел

Колишній захисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Гарі Невілл переконаний, що Манчестер Сіті уникне серйозного покарання за порушення ФФП.

"Думаю, що Сіті переможе фінансовий фейр-плей. Я не впевнений, що УЄФА зробить все правильно.

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Гадаю, що все це буде скасовано. У мене немає ніякої довіри до УЄФА – це безнадійна організація, яка припускається простих помилок зі своїми дисциплінарними санкціями. Манчестер Сіті виграє всі суди. Все застрягне в паперовій рутині, і зрештою вони переможуть", – цитує Невілла Sky Sports.

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував Манчестер Сіті з єврокубків на два наступні сезони через порушення фінансового фейр-плей "містянами" у 2012-2016 роках. Сіті звинувачують у завищені сум від спонсорських контрактів, щоб приховати реальні збитки клубу.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед УЄФА Ґарі Невілл Ґарі Невілл
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