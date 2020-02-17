Гвардіола остаточно визначився щодо майбутнього в Манчестер Сіті після шокуючої дискваліфікації клубу

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оголосив своїм підопічним рішення щодо подальшої роботи з командою. Минулого тижня "містян" відсторонили від участі в єврокубках на 2 роки за фінансові зловживання.

"У якій би лізі ми не грали, я в будь-якому випадку буду тут. Я залишусь тут, навіть якщо вони відправлять нас до Ліги 2 (четвертий за рангом дивізіон – Футбол 24). Настав час об'єднатися", – цитує коуча журналіст Кавех Солкехол у своєму твіттері.

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Натомість виконавчий директор "містян" Ферран Соріано закликав гравців команди довіряти йому так, як він довіряє їм. Крім того, функціонер запевнив гравців Сіті, що разом вони здолають усі труднощі.

Нагадаємо, що у п'ятницю Манчестер Сіті був дискваліфікований з Ліги чемпіонів та інших єврокубків на два роки за порушення ФФП. Англійський гранд упродовж 2012-2016 рр. латав "дірки" в клубній казні фальшивими контрактами за завищеними сумами з компаніями, пов'язаними зі своїми власниками.

Окрім того, Сіті ризикує втратити чемпіонство АПЛ сезону 2013/14 і зазнати примусового пониження у класі.

Pep Guardiola has told Man City players: “Whatever league we are in, I will still be here. Even if they put us in League Two, I will still be here. This is a time for sticking together." City CEO Ferran Soriano told players: “Trust me like I trust you, this will be dropped.” — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) February 17, 2020

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