Гвардиола окончательно определился относительно будущего в Манчестер Сити после шокирующей дисквалификации клуба

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола объявил своим подопечным решение о дальнейшей работе с командой. На прошлой неделе "горожан" отстранили от участия в еврокубках на 2 года из-за финансовых злоупотреблений.

"В какой бы лиге мы не играли, я в любом случае буду здесь. Я останусь здесь, даже если они отправят нас в Лигу 2 (третий по рангу дивизион – Футбол 24). Пришло время объединиться", – цитирует коуча журналист Кавех Солкехол в своем твиттере.

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В свою очередь исполнительный директор "горожан" Ферран Сориано призвал игроков команды доверять ему так, как он доверяет им. Кроме того, функционер заверил игроков Сити, что вместе они преодолеют все трудности.

Напомним, что в пятницу Манчестер Сити был дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два года за нарушение ФФП. Английский гранд на протяжении 2012-2016 гг. латал "дыры" в клубной казне фальшивыми контрактами по завышенным суммам с компаниями, связанными со своими владельцами.

Кроме того, Сити рискует потерять чемпионство АПЛ сезона 2013/14 и принудительно понизиться в классе.

Pep Guardiola has told Man City players: “Whatever league we are in, I will still be here. Even if they put us in League Two, I will still be here. This is a time for sticking together." City CEO Ferran Soriano told players: “Trust me like I trust you, this will be dropped.” — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) February 17, 2020

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