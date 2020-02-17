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Гвардиола окончательно определился относительно будущего в Манчестер Сити после шокирующей дисквалификации клуба

17:58 510 Читати українською
Гвардиола окончательно определился относительно будущего в Манчестер Сити после шокирующей дисквалификации клуба
Хосеп Гвардиола / официальный сайт АПЛ

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола объявил своим подопечным решение о дальнейшей работе с командой. На прошлой неделе "горожан" отстранили от участия в еврокубках на 2 года из-за финансовых злоупотреблений.

"В какой бы лиге мы не играли, я в любом случае буду здесь. Я останусь здесь, даже если они отправят нас в Лигу 2 (третий по рангу дивизион – Футбол 24). Пришло время объединиться", – цитирует коуча журналист Кавех Солкехол в своем твиттере.

"Если УЕФА нас не любит – к черту", – Гвардиола сделал мотивирующее заявление о дисквалификации Манчестер Сити

В свою очередь исполнительный директор "горожан" Ферран Сориано призвал игроков команды доверять ему так, как он доверяет им. Кроме того, функционер заверил игроков Сити, что вместе они преодолеют все трудности.

Напомним, что в пятницу Манчестер Сити был дисквалифицирован из Лиги чемпионов и других еврокубков на два года за нарушение ФФП. Английский гранд на протяжении 2012-2016 гг. латал "дыры" в клубной казне фальшивыми контрактами по завышенным суммам с компаниями, связанными со своими владельцами.

Кроме того, Сити рискует потерять чемпионство АПЛ сезона 2013/14 и принудительно понизиться в классе.

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Теги
Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Финансовый fair-play футбольные финансы Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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