Один из ведущих игроков Челси Жоржиньо рассказал, что был очень близок к переходу в команду Хосепа Гвардиолы в 2018 году.

"Я был в шаге от перехода в Манчестер Сити, но этого не произошло. В футболе такое случается.

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Я очень рад, что имею возможность выступать за Челси. Это огромный клуб, здесь потрясающая атмосфера. Каждый занимается своим делом, поэтому все хорошо", – приводит слова Жоржиньо Metro со ссылкой на BT Sport.

Напомним, хавбек три года назад сменил Наполи на Челси и, как оказалось, не прогадал. Жоржиньо стал одним из лидеров "пенсионеров", торжествовал в ЛЧ, ЛЕ и Суперкубке УЕФА, а также был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2020/21.

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