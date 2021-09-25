Один із провідних гравців Челсі Жоржінью розповів, що був дуже близьким до переходу в команду Хосепа Гвардіоли у 2018 році.

"Я був за крок від переходу в Манчестер Сіті, але цього не сталося. У футболі таке трапляється.

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Я дуже радий, що маю змогу виступати за Челсі. Це величезний клуб, тут приголомшлива атмосфера. Кожен займається своєю справою, тому все добре", – наводить слова Жоржінью Metro з посиланням на BT Sport.

Нагадаємо, хавбек три року тому змінив Наполі на Челсі і, як виявилось, не прогадав. Жоржінью став одним із лідерів "пенсіонерів", тріумфував в ЛЧ, ЛЄ та Суперкубку УЄФА, а також був визнаний найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону 2020/21.

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